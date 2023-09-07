В 24 поликлиниках Москвы внедрили сервис ИИ для постановки окончательного диагноза

Точность системы поддержки принятия врачебных решений на основе технологий искусственного интеллекта достигает 87%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московским терапевтам и врачам общей практики в 24 городских поликлиниках помогает новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он анализирует данные электронной медкарты пациента за последние два года и предлагает вариант заключительного диагноза, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития московского здравоохранения. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что сервис помогает медикам поставить заключительный диагноз на основании анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года. Инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов - это протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований и ряд других, и формирует свой вариант подтвержденного диагноза. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом, отображая уведомление.

"Задача сервиса - не заменить врача, а дополнительно его "подстраховать", если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Сейчас точность сервиса достигает 87%. До конца сентября мы планируем внедрить модуль во всех взрослых поликлиниках города", - заверила заммэра.

Как отметили в пресс-службе, данная модель была разработана в рамках сотрудничества и объединения экспертизы опытных инженеров правительства Москвы, Сбера и высококвалифицированных врачей. Новый модуль системы подключается в случае, если во время заполнения протокола осмотра в ЕМИАС терапевт принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент параллельно анализирует жалобы и анамнез пациента из текущего протокола, а также текстовые данные его электронной медкарты со сроком давности не более двух лет и формирует заключительный диагноз.

"Терапевт может ознакомиться с диагнозом, поставленным цифровым ассистентом, согласиться с ним или же поставить собственный. <...> При этом окончательное решение всегда принимает врач. Если он совпадает с мнением врача, сервис информирует, что поддерживает специалиста в его решении", - подчеркнули в соцкомплексе.