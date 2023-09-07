В Ярославле назвали 30 проектов-победителей форума "Проектория"

Конкурс проводился по шести номинациям, в каждой из которых было отобрано по пять лучших разработок

ТАСС, 7 сентября. Эксперты всероссийского форума профориентации "Проектория" назвали 30 проектов, разработанных школьниками. В числе призеров приложение "Педагогический совет", концепция аниме-кафе и система обнаружения вагона с неисправными тормозами, они будут реализованы в 2024 году. Торжественная церемония награждения прошла в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, сообщила пресс-служба "Проектории".

"Эксперты отобрали 30 проектов, разработанных школьниками. Проекты-победители попадут в проектный портфель Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и будут реализованы в 2024 году", - говорится в сообщении.

Проектный конкурс проводился по шести номинациями: "Технологический прорыв", "Перспективный бизнес-план", "Надежда креативных индустрий", "Лучший социальный проект", "Решение для развития индустрий", "Лучшее решение для региона", в каждой из которых было отобрано по пять лучших разработок, в том числе приложение "Педагогический совет", подростковый инклюзивный бал для детей с ограниченными возможностями "Вдохновение", концепция аниме-кафе, а также проект "Реновация старых кировских школьных библиотек в современные пространства с местом для отдыха и творчества на примере школы №56 города Кирова", система обнаружения вагона с неисправными тормозами. Победители смогут воплотить идеи в проектной школе "Высота" Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Развитие сотрудничества между бизнесом и сферой образования в направлении подготовки профессиональных кадров стало главной темой "Проектории" в этом году", - уточнили в пресс-службе, добавив, что 50 представителей бизнеса обсудили массовую интеграцию предприятий в профориентационную повестку для школьников.

В 2023 году в "Проектории" приняли участие более 500 школьников очно, а также 2 тыс. педагогов и наставников из 89 регионов дистанционно. Всероссийский форум профессиональной ориентации реализуется в рамках национального проекта "Образование", он проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны и проходит под патронажем президента России.