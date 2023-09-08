В Петербурге в День памяти жертв блокады пройдут выставки, концерты, спектакли и конкурсы

Одной из центральных городских акций станет концерт "Свеча памяти" на площади Искусств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. День памяти жертв блокады Ленинграда встретят в Петербурге торжественно-траурными мероприятиями с возложением цветов ко всем знаковым мемориалам города, в том числе на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах. В день, когда вокруг города в 1941 году сомкнулось кольцо фашистской блокады, в городе также пройдут тематические спектакли, выставки, концерты и конкурсы, а ровно в полдень Петербург свяжет общей памятью минута молчания.

Центры мемориальных акций

Одной из центральных городских акций в этот день станет концерт "Свеча памяти" на площади Искусств - здесь неравнодушные граждане смогут вместе зажечь по свече в память о павших в блокаду, а также услышать сочинения, посвященные этому тяжелому времени, в исполнении солистов Мариинского театра и Академии "Авансцена" в сопровождении Большого Симфонического оркестра Северо-Запада России. В программе - знакомые всем фронтовые композиции, выдающиеся произведения Дмитрия Шостаковича, в том числе и фрагмент его Седьмой, "Ленинградской" симфонии.

Еще одним центром притяжения народной памяти станет по традиции сквер имени главной "блокадной музы" Петербурга - Ольги Берггольц. Здесь, на импровизированной сцене, которая будет оформлена в тематике блокадного города, разыграют иммерсивный спектакль.

"Прожекторы блокадного города станут ведущей темой в оформлении сцены, и это символично - луч прожектора, как луч надежды для жителей блокадного Ленинграда", - приводит пресс-служба Смольного слова режиссера спектакля, художественного руководителя Приморского культурного центра Сергея Фишера.

Искусство помнить

В Петропавловской крепости (в курдонере Петропавловского собора и Великокняжеской усыпальницы) по традиции будут вспоминать альпинистов, замаскировавших и тем самым защитивших от фашистских бомбежек такие архитектурные доминанты, как здание Адмиралтейства, Петропавловский собор, Михайловский замок и Исаакиевский собор. В Памятном зале на Монументе героическим защитникам Ленинграда откроется выставка "Блокадный портрет" из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, на которой представят работы ленинградских художников, созданные ими в дни блокады.

Также в день памяти о жертвах блокады свою работу начнет международный конкурс "Внуки Победы. Ленинград", участие в котором примут потомки жителей и защитников осажденного города. Конкурсное задание - рассказать историю предка, ставшего участником событий блокады или дать ответ на вопрос: "Как я изучаю и сохраняю историю своей семьи?". Заявки будут приниматься до 31 октября, а уже 5 декабря объявят имена победителей, которые соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

О блокаде Ленинграда

Осада Ленинграда немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны длилась на протяжении 872 дней. Немецкие войска окружили город 8 сентября 1941 года и полностью перерезали все сухопутные коммуникации города с остальной территорией страны вплоть до 1943 года, когда 18 января блокада была прорвана. Полностью осаду с Ленинграда удалось снять только 27 января 1944 года.

За время блокады в городе погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Большая часть жертв погибла от голода и холода.