В Дагестане масштабно отметят 100-летний юбилей Расула Гамзатова

Основные мероприятия ко дню рождения народного поэта пройдут в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Основные праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, пройдут в Махачкале. В программе возложение цветов, митинг, фестивали, театральные представления и концерты, сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Для нас Расул Гамзатов это не только великое почтение к его таланту и личности. Это возможность рассказать о нашей республике сквозь призму его творчества! То, к чему обращался Гамзатов, это наши глубочайшие традиции. В праздничной программе будет представлен наш фольклор во всем его многообразии и задействованы лучшие творческие силы республики", - сказала Бутаева.

Празднование юбилея начнется утром с возложения цветов на могилу поэта на горе Тарки-Тау. Также возложение цветов пройдет у памятника поэту на проспекте Расула Гамзатова. После в честь поэта пройдет торжественный митинг у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола.

О фестивалях и концертах

В этот же день пройдет фестиваль художественного творчества "Наш Расул" на аллее на проспекте Расула Гамзатова. Жители и гости региона смогут принять участие в поэтическом микрофоне, посетить театральную, цирковую и спортивную площадки, книжную ярмарку, подворья народных промыслов и ремесел, а также ярмарку юбилейной сувенирной продукции.

Еще один фестиваль народного творчества "Журавли над Россией" будет открыт на площадке Аварского театра. В 15:00 начнется концерт дагестанского театра оперы и балета "С любовью к женщине" на площадке перед Музеем боевой славы имени Валентины Макаровой в парке имени Ленинского комсомола. На сцене прозвучат песни и стихотворения на слова Гамзатова, а также хореографические номера из балета "Горянка".

Еще одно театрализовано-поэтическое представление "Мой Дагестан" пройдет с 16:00 на площадке Кумыкского театра. Завершится праздничный день торжественным мероприятием в большом зале Государственного республиканского русского драматического театра имени Максима Горького. На сцене покажут музыкально-театрализованное литературное представление "Родники Расула Гамзатова".

Праздничные мероприятия продолжатся в городах и районах республики. Основные пройдут 9 сентября на родине поэта в Хунзахе.

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру".