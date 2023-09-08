В трех районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Речь идет об Омсукчанском, Ольском и Северо-Эвенском муниципальных образованиях

ТАСС, 8 сентября. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили экстренное предупреждение на территории Омсукчанского, Ольского и Северо-Эвенского муниципальных образований Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 8 сентября", - сказали в центре.

Спасатели предупредили, что возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также ожидаются размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

По информации местных синоптиков, в перечисленных районах идет сильный дождь. Скорость северо-восточного ветра достигает 20 м/с.​​​​​