Новый почтовый спецвыпуск посвятили кругосветному путешествию поморской ладьи "Пилигрим"

Он включает конверт, карточку, две марки-виньетки, спецштемпель с автографами капитана и QR-кодом 3D-виртуального тура по судну

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Участники проекта "Postventure & Почтовое приключение" организовали благотворительный почтовый спецвыпуск, посвященный кругосветному путешествию временно остановившейся во Владивостоке поморской лодии "Пилигрим". Выпуск познакомит с артефактами, расположенными на деревянном судне-музее, сообщил ТАСС руководитель проекта "Postventure & Почтовое приключение" Валерий Сушков.

"Мы выпустили в свет лимитированный почтовый выпуск "Кругосветная экспедиция на поморской лодии "Пилигрим". Он включает конверт, карточку, две марки-виньетки и спецштемпель с автографами капитана лодии "Пилигрим" Сергея Синельника и QR-кодом 3D-виртуального тура по судну, которое временно остановилось во Владивостоке. Все вырученные деньги за этот уникальный почтовый выпуск пойдут на очередной этап кругосветной экспедиции", - сказал Сушков.

Он добавил, что на разных этапах кругосветной экспедиции экипаж лодии "Пилигрим" оставляет специальные послания в стеклянных бутылках. "Тем, кто найдут эти послания, мы выдадим сертификаты члена Всемирного клуба морской и бутылочной почты. Они узнают об истории морской и бутылочной почты, а также познакомятся с маршрутом путешествия лодии "Пилигрим", - пояснил автор проекта.

По словам Сушкова, почтовый набор познакомит с артефактами, расположенными в лодии. "Там есть QR-код, который открывает 3D-виртуальный онлайн-тур по лодии. Так можно увидеть коллекцию моделей старинных исторических лодок, начиная со средневековья, среди которых лодии, струги, кочи, карбасы, раньшины, шняки, соймы, а также легендарные парусники, имеющие важное место в истории России", - подчеркнул он.

Поморская лодия "Пилигрим" - это плавучий музей и передвижная выставка художественных произведений, созданных мастерами Творческого союза художников России. Под командованием заслуженного путешественника России Сергея Синельника в конце августа она прибыла на 36-й причал в морском порту Владивостока, завершив IX этап кругосветной экспедиции, и пробудет там до октября. Лодия была создана в России по чертежам XVIII века, отправной точкой ее маршрута был Петрозаводск - из этого города экспедиция стартовала 22 июля 2017 года. Лодия побывала в Финляндии, приняла участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии, Франции, зимовала в Германии, затем вдоль побережья Испании и Португалии дошла до Канарских островов, а в феврале 2019 года пересекла Атлантику и совершила заходы в несколько портов на атлантическом побережье США.

Эмитентами почтового выпуска "Кругосветная экспедиция на поморской лодии "Пилигрим" выступил проект "Postventure & Почтовое приключение" при поддержке Приморского краевого отделения Русского географического общества - общества изучения Амурского края, Фонда кругосветных экспедиций, Международного морского клуба "Мореплаватель", Министерства морской & бутылочной почты и Международного сообщества филатуризма.