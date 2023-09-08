В Москве прогнозируют потепление до плюс 25 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в период с 10 по 13 сентября осадков не ожидается

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Потепление до плюс 22-25 градусов ожидается в Москве с воскресенья по среду. Погода будет сухой и по-августовски теплой, но это не "бабье лето", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья погода уже будет соответствовать августу - плюс 20-22 градуса. В понедельник и вторник температура повысится до 18-23 градусов, а в среду - до 20-25 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, так что на сентябрь пока жаловаться рано. Он радует погодой", - сообщил он.

Ранее метеоролог сообщил, что в пятницу столицу ожидают похолодание и дожди. В субботу осадки прекратятся, а воздух будет прогреваться до плюс 19-21 градуса.

Вильфанд отметил, что это не "бабье лето", так как оно наступает после длительного периода некомфортной погоды. "У нас только пятница будет не очень комфортной, а остальные дни с хорошей погодой. Так что бабье лето еще впереди", - сказал он.