"Известия": Ангола планирует ввести безвизовый режим для россиян

Такие меры нацелены на развитие инвестиционного и туристического потенциала страны, сообщил газете посол РФ в Анголе Владимир Тараров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ангола планирует отменить визы для граждан России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на посла РФ в Анголе Владимира Тарарова.

"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива - прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", - рассказал Тараров изданию.

Инициатива была выдвинута и принята главным исполнительным органом республики - Советом министров. Сейчас решение должен принять парламент, отмечают "Известия".

По данным источников газеты, принятие решения - это вопрос времени. Собеседник в ангольском посольстве в России подтвердил "Известиям", что правительство действительно занимается рассмотрением вопроса о введении безвизового режима для россиян.