Правозащитник попросил Генпрокурора Армении помочь в освобождении блогера Бадаляна

Иван Мельников подчеркнул, что в соответствии с нормами Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, законов Армении и других нормативных документов незаконное уголовное преследование журналистов недопустимо

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к Генпрокурору Армении Анне Вардапетян с просьбой оказать помощь в освобождении задержанных обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна. Об этом говорится в обращении правозащитника к главе армянского надзорного ведомства, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В связи с информацией по вопросу нарушения прав журналистов - обозревателя радио Sputnik [Армении]Ашота Геворкяна и Мики Бадаляна, - которые в настоящее задержаны на территории республики Армения, в связи с недоказанными подозрениями якобы в совершении ими преступления. Прошу Вас принять меры для освобождения журналистов, оказать содействие для соблюдения и защиты их прав и права на свободу слова, в том числе путем публичного привлечения к ответственности виновных в их задержании лиц при выявлении нарушений", - сказано в обращении.

Там подчеркивается, что в соответствии с нормами Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, законов Армении и других нормативных документов незаконное уголовное преследование журналистов недопустимо, журналисты и другие работники СМИ должны пользоваться у себя в стране или за границей защитой, журналист в течение своей профессиональной деятельности находится под защитой законодательства Республики Армения (ст. 4 ФЗ РА "О массовой информации").

Ранее сообщалось, что Следком Армении задержал на предварительные 72 часа обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна. Их обвиняют в незаконном обороте оружия.