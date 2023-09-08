В ДВФУ по программе "Приоритет 2030" открыли четыре инновационные лаборатории

В них проводят исследования в области медицины, морской биологии, машинного обучения и выявления биологически активных соединений

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) благодаря программе "Приоритет 2030" открыл четыре новые лаборатории для прикладных исследований в области медицины, морской биологии, машинного обучения и выявления биологически активных соединений. Полученные в них результаты будут интегрированы в реальный сектор экономики, сообщила ТАСС проректор по развитию ДВФУ Елена Харисова.

"ДВФУ внедряет модель, в которой лидеры отраслей выступают заказчиками технологий, а университет совместно с партнерами генерирует новые знания, трансформирует их в продукты и готовит команды, способные сопровождать эти разработки в течение всего их жизненного цикла. Такой подход заложен как в программе "Приоритет 2030", так и в концепции работы будущего Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский". Например, благодаря программе "Приоритет 2030" в университете появились четыре новые лаборатории, позволяющие проводить прикладные исследования в области экспериментальной медицины, морской микробиологии, технического зрения и машинного обучения, а также выявления биологически активных соединений-лидеров", - сказала Харисова.

Он уточнил, что все инновационные продукты и технологии, разработанные в лабораториях, будут интегрированы в реальный сектор экономики, а также в отдельный опытно-промышленный участок ИНТЦ "Русский". Кроме того, инновационные разработки и технологии трансформируются в стартапы, в этом им поможет университетская стартап-студия ДВФУ. Вуз проводит совместные акселераторы, где студенты под руководством экспертов и преподавателей ДВФУ решают реальные кейсы - технологические задачи отраслей.

Говоря о работах вуза в области морской биологии, директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Кирилл Винников уточнил ТАСС, что ученые вуза совместно с Дальневосточным отделением РАН разрабатывают систему для определения видов и концентрации токсичных микроводорослей в морской среде на основе анализа так называемой средовой ДНК.

"Нам как исследователям океана важнее всего научиться максимально быстро и точно определять видовое разнообразие и концентрацию токсичных микроводорослей во время их цветения в океане. Лаборатория экологии и эволюционной биологии водных организмов Института Мирового океана ДВФУ для этих целей разрабатывает протокол молекулярной диагностики микроводорослей по так называемой средовой ДНК. Требуется лишь небольшая проба морской воды из акватории с предполагаемым цветением, в которой по разрабатываемой методике мы определяем видовую принадлежность микроорганизмов и их концентрацию по количеству генетического материала, который обнаруживается в пробе", - сказал Винников.

О форуме

Перспективы развития высшего образования и реализация программы академического лидерства "Приоритет 2030. Дальний Восток", а также проблемы исследований океана будут обсуждаться на сессиях в ходе VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Он пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.