Москалькова за первое полугодие получила от граждан более 43 тыс. обращений

Согласно данным материалов уполномоченного по правам человека в РФ, для связи с омбудсменом активно использовались интернет-приемная и горячая линия

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 43 тыс. обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за первое полугодие, что на 22,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные следуют из материалов уполномоченного, которые есть в распоряжении ТАСС.

"За шесть месяцев 2023 года в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступило 43 106 обращений, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в материалах.

Отмечается, что для связи с омбудсменом граждане активно использовали интернет-приемную (через нее получено 16,1 тыс. обращений) и горячую линию (13,4 тыс.). Кроме того, 814 обращений зарегистрировано на личном приеме, еще четыре получены через средства массовой информации.

В материалах отмечается, что уполномоченному в этом году стали меньше жаловаться на нарушение социальных, экономических прав и прав заключенных. По итогам первого полугодия существенно изменилась динамика по многим позициям, отмечено снижение и по тематикам, ежегодно лидирующим в рейтинге обращений уполномоченного.

"Обращений по правам человека в уголовном процессе за шесть месяцев 2023 года поступило на 356 меньше и составило 5 472, по правам человека в местах принудительного содержания на 932 меньше обращений (2 678), право на социальное обеспечение - минус 171 обращение (1 527)", - говорится в материалах.

Кроме того, значительно уменьшилось количество обращений по вопросам экономических прав - минус 480 обращений, прав в сфере миграции - минус 445 обращений. На сложности в области охраны здоровья и медицинской помощи число жалоб также снизилось на 171 обращение, продолжилось снижение количества жалоб по вопросам трудовых прав, прав человека в гражданском процессе, в административном процессе.

"Вместе с тем увеличилось количество обращений по вопросам семейных прав, материнства, отцовства и детства: их поступило 856, что на 210 обращений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, по вопросам жилищных прав поступило 2 265 (плюс 124)", - говорится в документе.

Ситуация с ПВР

В материалах отмечается, что сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ за полгода посетили 28 пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших свои дома из-за ситуации на Украине.

"Не ослабевала практика проведения выездных личных приемов в пунктах временного размещения граждан (ПВР) - в 12 регионах посещено 28 ПВР, в которых размещено 4 323 человека, проведено 28 коллективных и 167 личных приемов граждан", - говорится в материалах.