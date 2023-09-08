В Северо-Восточном федеральном университете планируют открыть программу обучения по БПЛА

Ее реализация начнется в ноябре

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии откроет в ноябре программу дополнительного образования для обучения применению беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Северо-Восточный федеральный университет в рамках развития беспилотных авиационных систем в регионе планирует открыть программу дополнительного профессионального образования для школьников, студентов и педагогов. Реализация программы начнется в ноябре на базе Физико-технического института университета", - процитировали в пресс-службе директора Физико-технического института СВФУ Данила Николаева.

В вузе уточнили, что в сентябре будет организовано обучение инструкторов из числа сотрудников вуза на базе АНО "Университет НТИ 2035". В дальнейшем планируется открыть программы среднего профессионального и высшего образования для подготовки операторов, специалистов по эксплуатации, а также разработчиков беспилотных летательных аппаратов.

Представители СВФУ разработали и защитили проект программы развития беспилотных авиасистем в этом году в ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" в Новосибирской области. От вуза там приняли участие сотрудники Института математики и информатики, Физико-технического института и автодорожного факультета.

Беспилотные авиасистемы и перспективы

Как отмечают преподаватели вуза, развитие беспилотных авиационных систем можно выделить по пяти приоритетам: борьба с лесными пожарами, сельское хозяйство, производство, логистика, кадры.

В борьбе с пожарами дроны могут обеспечить мониторинг за возгораниями, их тушение на ранней стадии и искусственное вызывание осадков. "Для этих целей возможно использование БПЛА самолетного типа, которые с ощутимой высоты могут предупреждать о возникающих очагах возгорания с использованием комплекса датчиков - тепловизора и различных визуальных сканеров. Преимущество дронов самолетного типа в их дальности - около 60 км, длительности полета - до 10 часов. Применение БПЛА мультироторного типа для вызова искусственных осадков позволит предотвращать пожары на ранних стадиях возгорания. К возможному применению относится мониторинг, поиск людей и объектов во время ЧС", - сообщили в вузе.

"Что касается сферы сельского хозяйства, то у беспилотников есть ряд преимуществ относительно традиционного способа обработки урожая. К ключевым преимуществам относится рациональное использование удобрений и инсектицидов. Благодаря равномерному распылению расход средств снижается в десятки, а то и сотни раз. Отсутствие необходимости прохода техники и людей по возделываемым полям без повреждения стеблей и почвы будет благоприятно влиять на состояние растений. Немаловажным моментом является возможность эксплуатации БПЛА в ночное время суток", - считают разработчики.

Как подчеркнули в вузе, для Якутии актуальная сфера мониторинга дронами в системе ЖКХ: "Предиктивный анализ теплопотерь здания при помощи дрона позволит точечно устранять неисправности для рационального использования энергоресурсов".

О федеральном университете

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова является одним из 10 федеральных вузов РФ, которые ориентированы на решение геополитических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов. СВФУ - многоотраслевой вуз в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха и Чукотском автономном округе. Там обучается свыше 19 тыс. человек. В 2021-2022 учебном году в СВФУ насчитывалось свыше 120 образовательных программ бакалавриата и специалитета. В состав университета входят 5 научно-исследовательских институтов, 12 институтов, 5 факультетов, 3 филиала - Политехнический институт в г. Мирный, Технический институт в г. Нерюнгри и Чукотский филиал в г. Анадырь, а также 2 колледжа и лицей.