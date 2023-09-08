На ВЭФ во Владивостоке ожидаются делегации из 10 стран

Форум пройдет 10-13 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин ожидаются на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне", - процитировала пресс-служба первого вице-губернатора - председателя правительства края Веру Щербина, которая сделала соответствующее заявление во время программы "Итог недели" на телеканале "ОТВ-Прим".

Так, делегацию Белоруссии возглавит чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, в ее состав вошли также представители Могилевской области. На уровне чрезвычайных и полномочных послов будут представлены делегации Индии, Казахстана, Сингапура и Филиппин. Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, в составе делегации будут и представители регионов Китая - провинций Хэйлунцзян и Ляонин. Также на ВЭФ ждут делегацию из Лаоса на уровне вице-президента страны Пани Ятхоту.

Республика Союз Мьянма направит делегацию на уровне заместителя премьер-министра и министра транспорта и коммуникаций, генерала Мья Тун У. Среди участников будут также представители Вьетнама и КНДР.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.