"Известия": в России предложили ввести штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что часто люди теряют важные документы из-за этих листовок

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект о штрафах за рекламу в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию документа.

Как рассказала изданию зампредседателя комитета Светлана Разворотнева, проект планируется внести в Госдуму. По ее словам, за нарушение правил предполагается административная ответственность: для граждан размер штрафа составит от 2 тыс. до 5,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс., для юридических лиц - 100-500 тыс.

"Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ", - приводятся слова Разворотневой.

Пространство внутри подъезда и почтовые ящики - такое же общее имущество жильцов, как стены и крыша дома, говорится пояснительной записке, отмечают "Известия". При этом действующее законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, а внутри - нет, добавляют авторы законопроекта.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой. "Дальше дело за малым: специалистам необходимо отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы", - сообщил газете парламентарий.

Колунов также добавил, что при этом необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, пишут "Известия".