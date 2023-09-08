На Байкальском ЦБК планируют построить водозабор для очистки подземных вод

На промплощадке обследовали ореол загрязнения

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новый водозабор необходимо построить для очистки загрязненных подземных вод, находящихся на промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Байкал.Центр" (структура ВЭБ.РФ) Антон Григоров.

"Мы обследовали ореол загрязненных подземных вод, он ровно такой же, каким был при действующем БЦБК. Единственный способ с ним работать - это запустить перехватывающий водозабор, и после ликвидации ТЭЦ в течение нескольких лет этот купол будет ликвидирован. Предложения по этому вопросу представлены в Минприроды России. Минприроды думает, по каким программам профинансировать запуск этого водозабора. То есть его надо сначала запроектировать, построить и запустить его работу примерно на 7-10 лет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проблема загрязненных подземных вод существовала еще при действующем предприятии. "Начинается этот ореол примерно от действующей ТЭЦ, дальше спускается под главный корпус и под территорию центральной части бывшего БЦБК. Комбинат с ним работал, была устроена система водозабора, откачки, очистки и уже очищенная вода спускалась в очистные сооружения БЦБК. Сейчас эта система не работает", - добавил Григоров.

БЦБК работал с 1966 по 2013 годы, был градообразующим предприятием Байкальска. После закрытия комбината осталось порядка 6,5 млн тонн жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к рекультивации накопителей. ВЭБ.РФ в лице "Байкал.Центра" занимается вопросами развития промплощадки и города. Территория БЦБК после приведения ее в порядок должна стать новым районом Байкальска.