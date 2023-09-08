В 11 регионах России прогнозируются заморозки

В Иркутской и Омской областях они будут достигать 5-7 градусов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 1-3 градусов ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Карелии в ближайшие дни. В Иркутской и Омской областях они будут достигать 5-7 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заморозки до 1-2 градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус 3 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, Омскую область в ближайшие ночи ожидают заморозки до 5 градусов, а Иркутскую область - до 7 градусов. "Это уже достаточно серьезные заморозки, скорее даже легкие морозцы", - отметил он.