В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до плюс 16 градусов

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 14 до 16 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.