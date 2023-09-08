8 сентября, 03:01

В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до плюс 16 градусов

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 14 до 16 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация