В вузы Новосибирской области по квоте поступили 20 участников и 227 детей участников СВО

Такие квоты устанавливаются учебными заведениями ежегодно и должны составлять не менее 10% от всех мест для зачисления

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Вузы Новосибирской области приняли 227 детей участников спецоперации и 20 участников СВО по квоте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"В период приемной кампании 2023 года в высшие учебные заведения Новосибирской области по специальной квоте по очной и заочной формам обучения зачислено 227 детей участников СВО", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве ТАСС уточнили, что по квоте в вузы области поступили также 20 участников СВО.

Ранее замначальника Новосибирского высшего военного командного училища ордена Жукова по учебной и научной работе полковник Дмитрий Волоткович рассказал ТАСС, что училище, не подведомственное региональному Минобразования, в 2023 по квоте приняло более 60 участников и более 20 детей офицеров - участников СВО.

В конце 2022 года президент РФ подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.