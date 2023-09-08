Во Владивостоке во время ВЭФ ожидается переменная облачность и усиление ветра

Синоптики не прогнозируют существенных осадков

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Температурный фон во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) будет постепенно снижаться, при этом серьезных дождей синоптики не ожидают. Уточненный прогноз сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"В ночь на 10 августа во Владивостоке могут пройти небольшие дожди, но днем преимущественно без осадков. Аналогично осадков не ожидается и в понедельник. Днем сильный юго-восточный ветер, минимальная температура от плюс 17 до плюс 19 градусов, максимальная - от плюс 21 до плюс 24 градусов", - рассказали в пресс-службе.

По данным синоптиков, 12 сентября усилится облачность и может пройти небольшой дождь. При этом температурный фон станет немного ниже, чем накануне. 13 сентября во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков, однако похолодание продолжится: минимальная температура составит от плюс 12 до плюс 15 градусов, максимальная - от плюс 19 до плюс 22 градусов.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.