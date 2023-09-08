На некоторых улицах Москвы 9 и 10 сентября изменится схема движения транспорта

Это связано с празднованием Дня города

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Схема движения транспорта на некоторых улицах в Москве изменится в связи с празднованием Дня города, водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

"9 сентября в ЦАО (Центральный административный округ) с 08:00 до окончания празднования Дня города закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 18:00 до конца мероприятий - Проектируемый проезд № 2309 и улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, переулок Хользунова, а также дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома №20, строения №1 на Комсомольском проспекте. Парковка там будет недоступна 8 сентября с 00:01", - указано в публикации.

Отмечается, что движение перекроют 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 22:00 на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома №1А до дома №1Б на площади Победы. Помимо этого, 9 и 10 сентября с 20:00 до 22:00 ограничат движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома №45 до дома №41. На этих участках будет недоступна парковка.

Как сообщается на сайте, в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) 9 сентября с 08:00 до 16:00 будут перекрыты улицы Молодежная и Березовая, а 10 сентября с 08:00 до 22:00 - улица Театральная.

"Кроме того, во время проведения парада трамваев 9 сентября с 11:30 до 12:30 не более чем на 10 минут будут перекрывать несколько улиц. Это коснется участков улиц Новомосковской, Валентины Леонтьевой, Сергея Эйзенштейна, а также 6-го Останкинского переулка, Останкинского, Продольного и 1-го Сельскохозяйственного проездов", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичное метро и Московское центральное кольцо в День города будут перевозить пассажиров круглосуточно.