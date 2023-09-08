В МЧС поддержали предложение оборудовать все детские площадки тревожными кнопками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предлагал оборудовать площадки системами видеонаблюдения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. МЧС России поддержало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) оборудовать все детские площадки в РФ системами видеонаблюдения и тревожной кнопкой с экстренной связью со службой "112". Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В начале сентября Чернышов направил письмо на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, предложив разработать и реализовать федеральную программу "Безопасный двор", в рамках которой на каждой детской площадке должен появиться комплекс в виде антивандальной конструкции с направленной на нее камерой видеонаблюдения и с освещением в темное время суток, а также тревожной кнопкой с экстренной связью со службой "112".

"Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Ваше обращение по вопросу о возможности разработки и реализации поэтапной программы оснащения детских площадок и парковых зон страны системами видеонаблюдения и экстренной связи со службой "112" в пределах своих полномочий рассмотрено и поддерживается", - говорится в тексте ответного письма.

Одновременно указывается, что обязанности по исполнению приказа о реализации поддержанного предложения возлагаются на замминистра МЧС Анатолия Супруновского.