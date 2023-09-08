Всероссийская смена "Юный математик" открылась в "Орленке" с участием школьников Донбасса

Программа рассчитана на то, чтобы в сжатые сроки значительно улучшить уровень подготовки и максимально раскрыть математические способности

МАЙКОП, 8 сентября. /ТАСС/. Участниками Всероссийской смены "Юный математик", начавшей работу в пятницу в детском центре "Орленок", впервые стали 30 математически одаренных детей из ДНР и ЛНР. Смена объединила 130 школьников из 33 регионов страны, сообщил ТАСС ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий.

"Консорциум "Университетская математическая и цифровая экосистема Юга России" призван сформировать единую научно-образовательную среду, обеспечивающую научную и образовательную связность Юга России в области математического образования и работы с математически одаренными детьми. Вместе с партнерами мы много лет активно работаем со школьниками страны, а в этом году к проекту "Юный математик" присоединилось 30 ребят из ДНР и ЛНР. Наша задача - помочь школьникам из новых регионов быстрее нивелировать разницу в образовательном уровне, дать им больше возможностей для раскрытия своих талантов, чтобы они могли активно включится в олимпиадное движение", - сказал ректор.

Он уточнил, что участниками XIX специализированной смены "Юный математик" стали 130 школьников из 33 регионов страны, прошедшие конкурсный отбор. В целом всероссийский проект проводится в "Орленке" с 2005 года, подготовку в "Орленке" прошли более 2 тыс. школьников из 50 регионов страны. Среди выпускников проекта - призеры и победители всероссийских и международных математических олимпиад.

Программа смены позволяет подросткам в сжатые сроки значительно улучшить уровень подготовки и максимально раскрыть математические способности, развивая при этом лидерские и волевые качества в условиях активной конкурентной среды. Уникальные климатические условия "Орленка" способствуют формированию особой атмосферы, позволяющей гармонично сочетать учебу и отдых.

О преподавателях смены

"В условиях стремительного развития современных технологий в России уже ощущается дефицит кадров в области математических специальностей, и в дальнейшем он будет расти. Поэтому сегодня нужно создавать условия для выявления, поддержки и развития ребят с аналитическим складом ума. Смена "Юный математик" успешно решает эту задачу: она объединяет не только одаренных детей, но и профессиональных взрослых, способных увидеть в ребенке зерно таланта, увлечь его точными науками и мотивировать на углубленное изучение дисциплины", - прокомментировал директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.

Преподавателями смены стали ведущие российские специалисты по работе с математически одаренными школьниками, известные ученые, популяризаторы математики. Среди них - тренер сборной России на Международной олимпиаде школьников по математике Павел Кожевников, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Савватеев, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, являющиеся сотрудниками Кавказского математического центра АГУ. Организаторы смены - Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета, Республиканская естественно-математическая школа и ВДЦ "Орленок". Партнерами выступают Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ, Лаборатория популяризации и пропаганды математики Математического института имени В. А. Стеклова РАН и всероссийский образовательный проект "Школково".

ВДЦ "Орленок" присоединился к консорциуму для формирования экосистемы математического образования на Юге России, созданному АГУ в рамках реализации программы "Приоритет 2030" и объединяющему несколько ведущих российских вузов, компаний-партнеров, образовательных центров, региональных образовательных систем.