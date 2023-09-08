В Японии подали иск против государства и компании TEPCO из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

Истцы считают, что проект нарушает право граждан на мирную жизнь и негативно влияет на работников, занятых в рыбной отрасли

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Фукусимы, Мияги и ряда других японских префектур подали иск против государства и энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) из-за сброса в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Иск подали в окружной суд Фукусимы от лица примерно 150 человек. Они требуют остановить работы по сбросу. Также, по их мнению, сброс очищенной воды нарушает право граждан на мирную жизнь и негативно влияет на работников, занятых в рыбной отрасли.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.