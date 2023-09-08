В Якутии восстановили движение поездов после схода вагонов

ЧП произошло на перегоне Алдан - Куранах

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне, прерванное в Алданском районе Якутии в результате схода девяти вагонов, полностью восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Железные дороги Якутии".

"Движение поездов на перегоне Алдан - Куранах, прерванное в результате схода девяти вагонов грузового поезда, 8 сентября 02:45 (7 сентября в 20:45 мск) восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В соответствии с правилами технической эксплуатации по отремонтированному участку пути должен сперва пропускаться грузовой или хозяйственный поезд. "В связи с этим до прохода грузового поезда пассажирский поезд Нижний Бестях - Тында был остановлен на станции Куранах. Пассажиров автобусами довезли до станции Алдан, где они пересели в поезд в соответствии с купленными билетами, и пассажирский поезд по графику отправился до станции назначения. В настоящее время перегон временно закрыт на доведение пути до норм технической эксплуатации, что никак не влияет на график движения поездов", - добавили в компании.

7 сентября на перегоне однопутного неэлектрифицированного участка произошел сход девяти вагонов. Пострадавших и угрозы экологии не было. В результате происшествия были повреждены пути на протяжении 300 м. По факту схода вагонов возбудили уголовное дело по факту схода вагонов. Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".