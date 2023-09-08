Московские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города

Будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Столичные службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с пятницы, 8 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", - заверил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования дня рождения столицы. В этой работе будет задействовано необходимое количество сотрудников коммунальных служб и техники.