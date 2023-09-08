Путин заявил о казни сотен тысяч людей за время оккупации Донбасса фашистами

Президент России обратил внимание, что нацисты "делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотни тысяч партизан, мирных граждан и детей подверглись пыткам и казням, пока нацистская Германия оккупировала Донбасс во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 80-летия освобождения региона от фашистских захватчиков.

Он обратил внимание, что нацисты "делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха".

"Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал без малого 700 дней", - указал Путин. "За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей", - напомнил он.