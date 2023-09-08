Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Донбасс - многовековой оплот России, земля тружеников и воинов, богатый и щедрый край. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 80-летием освобождения региона от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

"8 сентября 1943 года - важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс: многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край", - сказал он.