Путин уверен, что ополченцев Донбасса вел на борьбу с нацизмом пример советской армии

Президент напомнил про особую страницу Великой Отечественной войны - "многотрудный, самоотверженный штурм" Саур-Могилы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что "в новой схватке с нацизмом" ополченцев Донбасса вдохновлял пример бойцов Великой Отечественной войны. Глава государства упомянул об этом в поздравлении с 80-летием освобождения региона от фашистских захватчиков.

"Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", - сказал Путин.

Он напомнил про особую страницу Великой Отечественной войны - "многотрудный, самоотверженный штурм" Саур-Могилы (кургана в ДНР). "Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель, но не было в мире силы, что смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась советскому солдату, тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины", - описал происходившее президент РФ.

Путин добавил, что сейчас мемориал Саур-Могилы, разрушенный в ходе боев 2014 года, полностью восстановлен. "Рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков - новых героев Донбасса", - указал он.

"И в этом вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков", - подытожил глава государства.