Метеослужба Франции впервые объявила оранжевый уровень угрозы из-за жары осенью

По данным Meteo France, в 14 департаментах столичного региона Иль-де-Франс и региона Центр - Долина Луары температура поднимется до 33-36 градусов Цельсия

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Национальная французская метеорологическая служба Meteo France впервые объявила оранжевый (предпоследний) уровень климатической угрозы из-за жары в осенний период. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Оранжевый уровень угрозы из-за жары объявлен в 14 департаментах столичного региона Иль-де-Франс и региона Центр - Долина Луары [центральная часть Франции, граничит на северо-востоке с парижским регионом]. Речь идет о первом оранжевом уровне угрозы из-за высоких температур вне летнего сезона с момента введения этой системы в 2004 году", - сказано в тексте.

Отмечается, что температура в этих регионах в зависимости от департамента поднимется до 33-36 градусов Цельсия, что является аномальным показателем для начала сентября.

"Ожидается, что такие высокие температуры сохранятся до воскресенья включительно, затем они постепенно понизятся в начале следующей недели", - добавили в Meteo France.

4 сентября были зафиксированы рекордно высокие температуры в ряде городов на западе Франции. Максимальные значения наблюдались в Пуатье (департамент Вьенна) - 37 градусов Цельсия и Ньоре (департамент Дё-Севр) - 36,6 градуса.

Ранее эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Вимё заявила, что аномально высокие температуры до 50 градусов Цельсия могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.