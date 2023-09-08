"Одноклассники" перезапустили шоу "ОК на связи!"

В первом выпуске обновленной версии программы принял участие фигурист Максим Траньков

"Одноклассники" перезапустили онлайн-шоу "ОК на связи!". Программу будет вести Константин Анисимов, говорится в пресс-релизе соцсети.

Хронометраж шоу сократился - теперь он составит 30-40 минут. Еще одним нововведением стало присутствие зрителей во время съемок.

По словам организаторов, приглашенные гости в ходе шоу рассказывают о планах и хобби, отвечают на вопросы пользователей и зрителей в зале и участвуют в интерактивах вместе с ведущим. В первом выпуске обновленной версии программы принял участие фигурист Максим Траньков. Гостями следующих выпусков станут ведущий Дмитрий Шепелев, актрисы Мила Ершова и Дарья Мороз и другие.