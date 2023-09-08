8 сентября, 06:52

В Новой Москве построят очистные сооружения для обслуживания участка дороги

Их возведут для обслуживания улично-дорожной сети по адресу: пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, земельный участок 4 (НАО)

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Очистные сооружения планируют построить в Новой Москве для обслуживания улично-дорожной сети на участке площадью около 5,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В Новой Москве построят очистные сооружения для обслуживания улично-дорожной сети по адресу: пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, земельный участок 4 (НАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, в Марушкинском поселении проведены работы по модернизации улично-дорожной сети - участка шоссе Ракитки. Для нормального функционирования УДС на участке площадью около 5,6 га одобрено размещение очистных сооружений ливневого стока. 

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