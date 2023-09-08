В ДНР открыли мемориалы на Саур-Могиле в память о героях боевых действий в Донбассе

У подножия исторического мемориала появились два новых монумента - памятники разведчикам и командиру Олегу Гришину с позывным "Медведь", чье подразделение принимало участие в ожесточенных боях за высоту

САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие второй очереди мемориалов, посвященных героям современного противостояния в Донбассе, прошло на кургане Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает корреспондент ТАСС. Оно приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

У подножия исторического мемориала появились два новых монумента - памятники разведчикам и командиру Олегу Гришину с позывным "Медведь", чье подразделение принимало участие в ожесточенных боях за высоту - в июле 2014 года 13 дней бойцы сдерживали натиск противника, в сто раз превосходящего их по численности.

Почетными гостями мероприятия стали врио главы региона Денис Пушилин, помощник президента РФ Владимир Мединский и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Все, что происходит с восстановлением мест гордости, силы и памяти Донбасса, - это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. Для создания второй очереди Саур-Могилы президент специально выделил средства, и продолжается возрождение или даже создание заново уникальных мест памяти и гордости. И если в прошлом году на Саур-Могиле был восстановлен исторический монумент, хотя к героям [Великой] Отечественной войны добавились герои восьмилетней войны на Донбассе", - сказал журналистам Кириенко.

Акцент на цикличности истории сделал и Владимир Мединский. В качестве примера он привел схожие подвиги разведчиков, совершенные в боях на легендарном кургане с разницей в несколько десятков лет. "В 2014 году два разведчика-добровольца с Донбасса - одна из них девушка - 16 лет, они корректировали огонь. Она получила пулю в живот и продолжала еще несколько часов, умирая, делать свою работу. А 80 лет назад один молодой парень - 18 лет - в составе разведгруппы первым добрался до вершины Саур-Могилы и хотел поставить красный флаг, но флага у него с собой не было. Тогда он снял с себя гимнастерку, всю в крови, и поднял ее над Саур-Могилой. История повторяется", - подчеркнул он.

С поздравлениями к жителям региона по видеосвязи обратился и глава государства Владимир Путин. "8 сентября 1943 года - важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс - многовековой оплот России, земля тружеников, воинов - богатый и щедрый край. Его ресурсы имели для врага колоссальное значение, завладеть ими была одной из целей нападения Германии на Советский Союз, и нацисты делали все для того, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха. Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление. Его накал не ослабевал без малого 700 дней. <…> Сердечно поздравляю жителей Донецкой Народной Республики, всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков", - сказал президент.

Праздничный концерт

После обращения главы государства у подножия мемориала начался праздничный концерт, его открыл певец Shaman песней "Моя Россия", которую артист исполнил, стоя у исторического мемориала на самой вершине кургана. Поздравить жителей региона приехали и другие артисты отечественной эстрады, в числе которых Александр Маршал, Ирина Дубцова, Родион Газманов, Григорий Лепс, Александр Буйнов и Дмитрий Дюжев. В беседе с ТАСС Дюжев рассказал, что сотрудничает с поэтами из Донецка и Луганска, музыкальными деятелями и режиссерами Донбасса. "Это взаимное творчество: написание песен, исполнение вместе, стихи, которые мы пишем", - сказал актер.

На одной сцене с артистами выступили и ополченцы Донбасса - добровольцы, которые представили свои песни, написанные в окопах.

Завершился праздник гимном Российской Федерации в исполнении всего творческого коллектива, прибывшего в ДНР для участия в торжествах.

О мемориале

Курган Саур-Могила на востоке ДНР стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году во время освобождения Донбасса там шли ожесточенные бои: это была одна из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжен Вечный огонь. Летом 2014 года на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и украинскими силовиками. Мемориал получил сильные повреждения.