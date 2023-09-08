Более 50% опрошенных родителей считают, что видеоигры приносят пользу детям

Согласно исследованию компании Astrum Entertainment, из потенциальной пользы 33% респондентов отметили развитие скорости реакции и принятия решений, 31% - развитие стратегического мышления

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 50% родителей в РФ считают, что видеоигры могут приносить пользу детям, говорится в исследовании российского разработчика и издателя ПК и мобильных игр Astrum Entertainment.

"Astrum Ent. решил узнать, считают ли родители, что видеоигры могут приносить пользу - и 52% опрошенных согласились с этим утверждением. Еще 23% никогда не задумывались над этим вопросом", - отмечается в исследовании.

Согласно приведенным данным, из потенциальной пользы 33% родителей отметили развитие скорости реакции и принятия решений, 31% - развитие стратегического мышления, 22% - тренировку упорства и стремления к победе, 21% - освоение новых технологий. Также родители упомянули развитие фантазии, познание особенностей и менталитета других культур, времен и реальностей, выработку и закрепление важных ценностных понятий и развитие эмпатии.

Около 73% опрошенных родителей разрешают детям играть в видеоигры, при этом 23% никак не ограничивают детей в таком досуге, 38% - разрешают играть после школы и обязательных занятий, а 12% - только на каникулах. "И на вопрос, как они проводят досуг со своими детьми, 54% ответили, что гуляют, 39% - смотрят мультфильмы, фильмы и сериалы, а 33% - играют со своими детьми в видеоигры", - указывается в исследовании.

Исследование проводилось с 31 августа по 4 сентября. В опросе участвовали почти 6 тыс. человек.