С 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Постановка на воинский учет на Украине женщин-медиков приведет к серьезным негативным последствиям для демографии страны, так как выехавшие ранее женщины откажутся от планов по возвращению. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

С 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет. На них распространят ограничения на выезд за границу, действующие в отношении мужчин от 18 до 60 лет.

"Для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу. Подавляющую массу украинских беженцев составляют женщины с детьми, и такой шаг киевского режима вызовет у них естественные опасения, что в дальнейшем список женских специальностей, подлежащих мобилизации, будет только расширяться. Поэтому, если у них и были планы вернуться на родину, теперь беженки-украинки могут их пересмотреть и начать натурализацию на чужбине. А с окончанием вооруженного конфликта к ним на воссоединение семей направятся мужья с сыновьями призывного возраста. Вопрос: кто же тогда останется в Украине?" - написал Азаров на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке. Согласно документу, гражданки Украины, профессия которых сходна с военно-учетной специальностью, могут быть поставлены на воинский учет по их собственному желанию, если им позволяет возраст и здоровье.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.