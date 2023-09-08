Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики

Как отметил российский лидер, наращивание связей России и Таджикистана отвечает интересам народов двух стран

ДУШАНБЕ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, который будет отмечаться 9 сентября, и отметил, что укрепление связей между двумя странами отвечает интересам их народов и способствует безопасности в Центральной Азии. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба главы таджикского государства.

"Отношения между Россией и Таджикистаном строятся на основе принципов стратегического партнерства и союзничества. Расширяется плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в послании.

Путин также отметил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития и играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Он пожелал Рахмону здоровья и успехов, а гражданам республики - благополучия и процветания.