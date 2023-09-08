В Новой Москве в строительство детского сада инвестируют около 700 млн рублей

В дошкольном учреждении предусмотрено создание более 60 рабочих мест

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 700 млн рублей планируют инвестировать в строительство детского сада на 350 мест в Новой Москве, застройщик передаст его городу. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Строящийся детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, будет передан городу. Застройщик уже подписал соответствующий договор с Москомстройинвестом. Объем инвестиций на возведение соцобъекта составит порядка 700 млн рублей. В дошкольном учреждении предусмотрено создание более 60 рабочих мест. Это будет третий детский сад на территории жилого комплекса. Ранее в эксплуатацию были введены два частных детских сада", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Отмечается, что в настоящее время начались работы по облицовке фасада детского сада. Строительство ведется на участке более 11 тыс. кв. м. Трехэтажный детский сад представляет собой здание площадью около 6 158 кв. м с прилегающей территорией площадью 9 434 кв. м. Проект благоустройства предусматривает установку малых архитектурных форм и озеленение. Например, будут высажены ель, туя, береза, клены и сирень.

В здании предусмотрены медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, буфет и столовая. Для каждой из 14 групп будут обустроены раздевалки, игровые и спальни.