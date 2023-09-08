8 сентября, 07:33

Путин направил приветствие участникам молодежного форума социального призвания

Как отметил президент, важно, чтобы молодежь сохраняла такие ценности, как гуманизм и сострадание

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского молодежного форума социального призвания, отметив важную роль нравственных ценностей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Подчеркну, Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, бескорыстного служения Отечеству. Важно, что вы, представители молодого поколения, сохраняете приверженность этим непреходящим нравственным ценностям, принципам гуманизма и сострадания", - говорится в телеграмме.

Президент также отметил всестороннюю помощь участникам и ветеранам СВО, которую оказывают участники форума. "Всех вас объединяет искреннее стремление внести свой вклад в развитие социальной сферы", - добавил он.

Глава государства выразил уверенность, что в ходе форума участники обменяются опытом и выработают предложения, которые воплотятся в жизнь.

Форум социального призвания проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 сентября. На площадке участники смогут проанализировать актуальные темы социальной сферы, поделятся существующими практиками и методиками минимизации возникающих в работе проблем. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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