Кириенко заявил, что мемориалы в Донбассе являются местами гордости всей России

Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ, восстановление монументов и создание памятников, посвященных современным героям, это "вклад в будущее, в воспитание подрастающего поколения"

САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 8 сентября. /ТАСС/. Монументы и мемориальные комплексы Донбасса являются местами гордости всей России. Об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии второй очереди мемориалов на кургане Саур-Могила.

"Сегодня и Саур-Могила, и "Острая могила" в Луганске, и мемориал шахтерских дивизий [монумент шахтерам - защитникам Донбасса] - это места памяти и гордости не только Донбасса, но и всей России", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что восстановление обветшалых монументов и создание памятников, посвященных современным героям, это "вклад не в прошлое, это вклад в будущее, в воспитание подрастающего поколения".

Ранее на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, посвященных героям современного противостояния Донбасса. Оно приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Также ранее в центре Донецка открыли монумент шахтерам - защитникам Донбасса.

Курган Саур-Могила на востоке ДНР стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году во время освобождения Донбасса там шли ожесточенные бои: это была одна из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжен Вечный огонь. Летом 2014 года на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и украинскими силовиками. Мемориал получил сильные повреждения.