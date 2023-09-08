Пара бинтуронгов прибыла в Московский зоопарк

В зоопарке сообщили, что оба бинтуронга освоились хорошо, сейчас активно изучают новую для себя территорию

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самец и самка бинтуронгов прибыли в Московский зоопарк, в их вольере предусмотрена возможность залезать на 6-7 м вверх. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"Два бинтуронга прибыли в августе 2023 года в Московский зоопарк: самец Зефир и самка Фиона. В перспективе - это размножающаяся пара, но пока об этом говорить рано в силу возраста - каждому еще только год", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что оба бинтуронга освоились хорошо, сейчас активно изучают новую для себя территорию. Эти животные любят лазить, поэтому в вольере предусмотрена возможность залезать на 6-7 м вверх. Высота для бинтуронгов очень важна в том числе потому, что они могут оттуда наблюдать за посетителями, будучи скрыты сами. Это позволяет животным чувствовать себя в безопасности, более активно проявлять свое природное поведение.

"В вольере также есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. Это особенно важно, так как бинтуронг - один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост, другими словами, могущих придерживаться им за ветки, как пятой конечностью. В основном - это приматы, сумчатые и грызуны", - пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17:00. Бинтуронги - сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание.