Почетный консул заявил, что в Читтагонге в Бангладеш просят открыть филиал Русского дома

Ашик Имран подчеркнул, что народ здесь с интересом относится к России, а город имеет с ней особую связь

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Читтагонга в Бангладеш с интересом относятся к России и просят открыть в городе филиал Русского дома. Об этом заявил почетный консул России в Читтагонге Ашик Имран на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике.

"Народ Бангладеш любит и поддерживает Россию. Я хочу особо это подчеркнуть. Он помнит о помощи Советского Союза во время войны за независимость Бангладеш в 1971 году. Новое поколение с интересом относится к России и часто обращается ко мне с просьбой открыть филиал Русского дома в городе Читтагонге", - сказал почетный консул.

Он также констатировал, что западные СМИ постоянно распространяют фейковую информацию о России и происходящих событиях.

Ашик Имран рассказал, что Читтагонг "имеет особую связь с Россией". На его земле покоится тело моряка Юрия Репкина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в ходе операции по очистке порта города в 1972 году. В честь моряка в историческом центре Читтагонга 23 февраля 2022 года был открыт мемориал.