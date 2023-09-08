В США заявили об ущербе окружающей среде и культурным памятникам от стены Трампа

При возведении заграждения "было взорвано племенное захоронение и изменено направление водных потоков", говорится в отчете

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Стена, возведенная по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа на границе с Мексикой, нанесла ущерб окружающей среде и уничтожила культурные памятники коренных американцев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на доклад Счетной палаты США.

"Этот расистский политический трюк был неэффективной тратой миллиардов долларов американских налогоплательщиков, и теперь мы знаем, что он также нанес неизмеримый, непоправимый вред окружающей среде и нашему культурному наследию", - цитирует издание члена палаты представителей от штата Аризона Рауля Грихальву, по запросу которого Счетная палата США предоставила доклад.

Согласно отчету, для ускорения строительства стены на юго-западной границе "были отменены некоторые федеральные законы об охране окружающей среды", а сам процесс "нанес ущерб культурным памятникам и природным ресурсам". В частности, при возведении заграждения по данным федерального агентства, "было взорвано племенное захоронение и изменено направление водных потоков".

По данным издания, речь идет о стене протяженностью около 724 км вдоль юго-западной границы США, которая строилась по распоряжению бывшего президента с 2017 по 2021 год. Трамп подчеркивал, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Глава нынешней вашингтонской администрации Джо Байден в январе 2021 года после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство. Одним из первых его распоряжений на посту президента стала отмена введенного Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США.