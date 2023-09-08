Обращение блокадников Ленинграда к правительству Германии. Полный текст

Участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ с требованием прекратить дискриминационную политику с выплатами компенсаций. По их словам, такие выплаты должны распространяться на всех пострадавших без разделения по этническому признаку. ТАСС публикует полный текст обращения.

Уважаемые члены правительства Федеративной Республики Германия!

К Вам обращаются те, кто пережил беспрецедентную по своей жестокости блокаду Ленинграда: бомбежки, обстрелы, холод и голод, устроенные нам фашистскими войсками и их приспешниками из целого ряда европейских стран. По милости тех, кто возглавлял тогда Германию, наш город, в котором проживали люди более ста национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более одного миллиона человек, а также не менее 500 тыс. человек в ходе трех эвакуаций.

Факты бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков живы в нашей памяти, подтверждены Нюрнбергским трибуналом, многочисленными документами. В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

Сегодня ленинградцы-блокадники живут во многих странах мира.

Нас осталось менее 60 тыс. человек — людей разных национальностей, переживших ужасы блокадного города, и все мы вне зависимости от места проживания объединены единым и нерушимым блокадным братством.

Мы решительно осуждаем двойственную позицию властей ФРГ, которые длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но категорически отказываются под надуманными предлогами распространить их на всех ныне здравствующих блокадников без их разделения по этническим критериям. Ведь изуверский замысел нацистов по истреблению голодом и холодом всего населения непокорного Ленинграда не предусматривал каких-либо исключений по национальному признаку. Жители нашего города всех национальностей были равны перед мучительной смертью, уготованной гитлеровскими извергами.

Многочисленные попытки "достучаться" до совести "власть имущих" в ФРГ, к сожалению, заканчивались безрезультатно. Вместо справедливых выплат всем блокадникам правительство ФРГ в 2019 году ограничилось "гуманитарным жестом" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге. Но и он так и не реализован.

Призываем правительство ФРГ, не затягивая, принять единственно верное решение — распространить гуманитарные выплаты на всех без исключения блокадников Ленинграда, которых становится все меньше и меньше.