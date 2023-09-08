Центр "Воин" презентует программы допризывной подготовки на ВЭФ

Его стенд будет расположен на территории Дальневосточного федерального университета

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки "Воин" презентует на VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) программы по допризывной подготовке и патриотическому воспитанию молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"С 10 по 13 сентября Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет на острове Русский во Владивостоке. Организация презентует образовательные программы по допризывной подготовке граждан и патриотическому воспитанию молодежи", - сказали журналистам в пресс-службе.

Стенд центра будет расположен на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и ЯНАО). Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет, пребывающих в запасе. Профессиональные инструкторы помогают им восстановить утраченные навыки и компетенции. Все специалисты центра прошли подготовку в Российском университете спецназа, патриотическом центре "Машук" и Московском педагогическом государственном университете. Многие инструкторы имеют боевой опыт.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент России Владимир Путин.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.