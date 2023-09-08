8 сентября, 08:14

ВШЭ будет сотрудничать с вузами и правительством ЛНР

По словам Леонида Пасечника, это поможет наладить качественное образование в республике

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ), правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) и вузы ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил врио главы республики Леонид Пасечник, документ позволит наладить качественное образование в вузах региона.

"В Луганске было подписано важное соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", правительством ЛНР и вузами республики, которые уже перешли на федеральный уровень. <…> Впереди совместные курсы, модули, решение стратегических задач по обеспечению качественного образования в вузах федерального подчинения", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что подписанное соглашение позволит "еще более эффективно" интегрироваться в образовательную сферу РФ. По его словам, сотрудничество с Высшей школой экономики регион начал еще в 2022 году. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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