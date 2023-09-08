В ДНР намерены восстановить все мемориалы и памятные места, разрушенные Киевом

Врио главы региона Денис Пушилин заявил, что в республике делается все для того, чтобы память о каждом герое жила

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике намерены восстановить все мемориалы и памятные места, разрушенные Украиной за годы конфликта на Донбассе. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

8 сентября в ДНР отмечают 80-летие освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Врио главы региона поздравил жителей с этой важной для Донбасса датой.

"Сегодня мы отмечаем не просто очередную историческую дату, мы делаем все для того, чтобы память о каждом герое жила. Мы восстанавливаем мемориалы и вернем каждое памятное место, разрушенное преступным киевским режимом в Донбассе. Мы обязательно победим, как это сделали наши предки, и восстановим справедливость на нашей земле благодаря единству и сплоченности народа России. Честь и безмерная благодарность освободителям нашей земли", - сказал Пушилин в видеообращении.

Говоря о событиях 80-летней давности, Пушилин напомнил, что благодаря героизму советских солдат и офицеров был прорван глубоко эшелонированный Миус-фронт, что решило исход операции по освобождению Донбасса. "Кульминацией миусского прорыва стал штурм господствующей высоты Саур-Могила. Каждая пядь земли этого кургана обагрена кровью советского солдата. Сегодня я хочу вспомнить имена войнов, освобождавших донецкий край от немецкого фашизма. Наших дедов и прадедов, чей подвиг повторяют российские военнослужащие, которым выпала судьба и честь уничтожить неонацистскую идеологию", - отметил Пушилин, напомнив, что в 2014 году эта высота так же стала местом ожесточенных боев.

Ранее президент Владимир Путин поздравил всех россиян с 80-летием освобождения Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Как отметил глава государства, это "важная, знаковая дата в истории страны". Он обратил внимание, что нацисты "делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха".