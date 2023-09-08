Красный Крест расследует поездку в Донбасс переизбранного генсека белорусской организации

По словам пресс-секретаря Белорусского Красного Креста Юлии Сытенковой, реакция от международной федерации на переизбрание Дмитрия Шевцова пока не поступала

МИНСК, 8 сентября /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) продолжает расследование в отношении переизбранного на должность генерального секретаря белорусского Красного Креста (КК) Дмитрия Шевцова в связи с его июльской поездкой в Донбасс. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Белорусского КК Юлия Сытенкова.

В четверг в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на то, что ранее подвергся критике со стороны некоторых государств за поездку в Донецк и Луганск в июле этого года. Также МФОКК и КП опубликовала заявление, в котором утверждалось, что обстоятельства визита компрометируют основополагающие принципы организации. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, "чтобы выразить серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем", а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФОКК и КП для расследования этого случая.

По словам Сытенковой, реакция от международной федерации на переизбрание Шевцова пока не поступала. "Какая будет реакция, мы не знаем, все еще идет расследование со стороны комитета (по соблюдению правовых норм и посредничеству МФОКК и КП - прим. ТАСС). Мы направим резолюцию нашего съезда, какой будет шаг с их стороны, - будем ждать", - сказала она.

"Мы равноправные члены движения Красного Креста и Красного Полумесяца, снять с должности, либо назначить на должность генерального секретаря имеет право по уставу только наш крест. Для этого мы и собирались вчера, чтобы принять решение", - пояснила Сытенкова.

Пресс-секретарь рассказала, что международная федерация может что-либо рекомендовать региональным организациям, "но окончательное решение все равно принимают на высшем органе [организации в конкретной стране]". "У нас равноправные отношения, мы можем прислушаться, можем иметь свое мнение, конечно, хочется всегда находить компромисс, но бывает по-разному", - подчеркнула она.

Сытенкова добавила, что комитет "проводит опросы, обзванивает сотрудников КК, анализирует". Пресс-секретарь пояснила, что Белорусский Красный Крест продолжает работать с "детьми мигрантов, которые переехали на территорию Республики Беларусь и осели" в стране.