В Москве в преддверии Дня города промыли около 2 тыс. инженерных сооружений

В мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) промыли около 2 тыс. инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 9 и 10 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведены масштабные работы по промывке около 2 тыс. инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,1 тыс. объектов городской инфраструктуры", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что в мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проводился текущий ремонт сооружений. Промывки проводились с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - уточнил он.

Дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

Глава КГХ отметил, что памятники и фонтаны промывали вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.