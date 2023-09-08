Матвиенко: РЖД с 1 декабря возвращает блокадникам Ленинграда бесплатный проезд раз в год

Как сообщила спикер Совета Федерации, пожелание вернуть льготу высказывали сами блокадники на встрече с ней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) приняла решение о возвращении с 1 декабря права бесплатного проезда по железным дорогам раз в год для всех без исключения жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Жители блокадного Ленинграда, в отличие от тех, кто награжден медалью за оборону Ленинграда, в свое время были лишены льготы, права воспользоваться раз в год бесплатным проездом по железной дороге к родным, близким, в памятные места. По поручению президента "Российские железные дороги" рассмотрели этот вопрос, и руководитель РЖД проинформировал, что готовится решение: с 1 декабря все - не только награжденные медалью за оборону, но и знаком "Житель блокадного Ленинграда" - будут иметь право бесплатного проезда по железной дороге. Такие решения уже подготовлены, и с 1 декабря они вступят в силу", - сказала спикер Совфеда на рабочей встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Матвиенко, которая возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отметила, что пожелание вернуть льготу высказывали сами блокадники на встрече с ней. "Я считаю, что это абсолютно справедливая просьба для восстановления справедливости", - подчеркнула она.

Также председатель верхней палаты парламента рассказала о еще одном решении, принятом по предложениям жителей блокадного Ленинграда. "Президентом принято решение по обращению блокадников присвоить имя "Ленинград" строящемуся ледоколу из серии 222-20 пятого поколения в память о подвиге города-героя, его защитников и жителей. "Есть уже решение президента. <...> Это ответ на просьбу наших блокадников", - сказала она.

Матвиенко проинформировала, что по поручению президента принято решение обеспечить федеральные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда, защитникам Ленинграда, имеющим медаль за оборону. "Правительство сейчас работает над этим. Решение принято. Я знаю, что и губернатор Санкт-Петербурга, и губернатор Ленинградской области также приняли решение о своих выплатах. Мне кажется, это очень правильно, уместно, за это вам огромные слова благодарности", - сказала спикер Совфеда, обращаясь к главам этих регионов.