В Москве в 2023 году выделили 18 помещений для работы городских и соцорганизаций

Самые большие помещения были переданы объединенному культурному центру ЮЗАО - более 517 кв. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в 2023 году выделили 18 помещений общей площадью более 3,3 тыс. кв. м для работы городских и социальных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Там напомнили, что город ведет работу по подбору новых помещений для учреждений, расположенных в домах, вошедших в программу реновации. В планах - освободить 225 объектов недвижимости, которые находятся в собственности столицы. Почти 100 из этих помещений расположены в зданиях, которые подлежат сносу до 2024 года, остальные демонтируют в 2025 и 2026 годах.

"В 2023 году за 15 социальными учреждениями и коммунальными организациями города закрепили 18 новых помещений в семи административных округах. Их общая площадь превышает 3,3 тыс. кв. м, а площадь каждого объекта варьируется от 52,2 до 517,4 кв. м. В них продолжат свою деятельность досуговые организации, объединения ветеранов, пункт охраны порядка, центр социального обслуживания и диспетчерские центры коммунальных служб", - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что самые большие помещения были переданы объединенному культурному центру Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) - более 517 кв. м, Центру детских и молодежных социальных инициатив в Северо-Западном административном округе (СЗАО) - почти 469 кв. м, Центру "Сказка" в Северном административном округе (САО) - почти 359 кв. м.

Больше всего помещений в этом году было закреплено за городскими организациями на севере и северо-западе столицы - по четыре, еще три объекта переданы на западе Москвы. Всего департамент городского имущества подобрал компенсационные помещения для перебазирования городских организаций из 50 объектов реновации. Часть новых площадей расположена в новостройках.