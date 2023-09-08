В Южно-Сахалинске установили памятник Герою Советского Союза Евгению Киму

Бюст появился на территории сквера "Ариран"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника-бюста Герою Советского Союза Евгению Киму состоялась в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Открытие состоялось. Российским военно-историческим обществом организована работа по изготовлению бюста и постамента герою из бронзы методом художественного литья", - рассказал собеседник агентства.

По информации областных властей, администрацией Южно-Сахалинска предоставлен земельный участок и организована установка бюста на территории сквера "Ариран", расположенного рядом со зданием Корейского культурного центра.

В 2020 году в России создали межведомственную рабочую группу по увековечиванию памяти несколько руководителей армии и разведки СССР. Был согласован список из 19 лиц, достойных увековечения. В 2021-2022 годах в регионах РВИО организовало работу по установке и открытию памятников и мемориальных досок.

Президент Владимир Путин поддержал деятельность рабочей группы и поручил продолжить программу по увековечению памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту России в различные исторические периоды. Решением межведомственной рабочей группы в список в 2023 году внесен Герой Советского Союза, полковник КГБ СССР, выдающийся разведчик-нелегал Ким.

О герое

Ким (настоящее имя Ким Ен Чер) в 1960 году окончил факультет восточных языков по специальности "Японская филология" в Ленинградском государственном университете. В том же году был зачислен в особый резерв Управления "С" (нелегальная разведка).

В 1966 году в качестве разведчика-нелегала выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой. Находился на нелегальной работе до 1989 года, отличался высоким профессионализмом, успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резиндентурой.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, указом президиума Верховного совета СССР от 21 декабря 1987 года полковнику Киму присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После окончания работы за рубежом Ким продолжал трудиться в центральном аппарате КГБ СССР. Жил в Москве, погиб в результате ДТП в ноябре 1998 года .